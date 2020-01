A logística reversa de receber garrafas de longnecks não existe em Alegrete

O Município está cobrando a destinação correta das longnecks, a qual seria por meio de logística reversa para as empresas que comercializam (mercados, distribuidoras e etc) receberem de volta as garrafas.

A Lei Municipal 5.366 de 2014 determina esse procedimento, mas aqui quase nenhuma empresa cumpre e recebe as longnecks de volta como prevê a Lei.

Algumas empresas desconhecem o processo e outras não querem receber .

E o que atualmente acontece são muitas garrafas em lixeiras comuns, quebradas nas ruas sem a destinação correta que é a logística reversa e depois a reciclagem.

Com o calor que faz em Alegrete aumentou o consumo de cerveja em garrafa por ser mais prática e, por conseguinte, o aumento dos vasilhames em lixeiras comuns. Como são produtos de vidro, oferecem muito perigo em caso de quebrar e espalhar os cacos e até mesmo para os que trabalham na coleta de lixo em Alegrete.

Vera Soares Pedroso