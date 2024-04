Homens, ofensores da Lei Maria da Penha, participam de programa de recuperação e reeducação

O encontro reúne homens em cumprimento de Medidas Protetivas de Urgência, e também conta com a participação do Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Alegrete Rafael Echevarria Borba.

No mês de abril são 17 homens divididos em dois grupo, esse é o 9º grupo organizado pelo CREAS. O processo grupal consiste em oito encontros e faz parte do Programa de Recuperação e Reeducação vigente na Lei Maria da Penha (Lei 11340/06). A cada quarta-feira, um grupo pela manhã e outro à tarde participa das atividades por no mínimo dois meses participando ativamente do programa.

Em Alegrete, na última quarta-feira (24), a atividade teve como facilitadoras, as profissionais Daniela Haerter (coordenadora e assistente social) e Izabel Temp (psicóloga), as quais foram capacitadas pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul – TJ/RS para realização deste trabalho, que objetiva proporcionar um espaço de escuta sensível e comprometida com o processo reflexivo em relação ao cotidiano, dinâmica familiar e postura adotada em suas relações sociais e íntimas, principalmente no que concerne ao contexto de violência doméstica baseada no gênero.

O Grupo Reflexivo de Gênero é constituído por homens envolvidos em situação de Violência Doméstica e Familiar, apontados como agressores ou ofensores, encaminhados pelo Poder Judiciário, através de Medidas Protetivas de Urgência nos processos da Lei n° 11340/2006 – Lei Maria da Penha.

O objetivo geral é proporcionar um espaço de escuta sensível e comprometida com o processo reflexivo em relação ao seu cotidiano, dinâmica familiar e postura adotada em suas relações sociais e íntimas, principalmente no que concerne ao contexto de violência doméstica baseada no gênero.