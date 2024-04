Frutas sobem quase 60% em um ano

Mesmo com El Niño entrando em um período de neutralidade a partir do mês de abril, de acordo com previsões do Instituto Nacional de Meteorologia, as adversidades provocadas pelo fenômeno ainda empurram para cima os preços das frutas no Estado e no país.

As cinco frutas mais consumidas no Brasil, banana, laranja, melancia, maçã e mamão sofreram elevação de até 60% na cotação das Centrais de Abastecimento do Rio Grande do Sul (Ceasa/RS) nos últimos doze meses.

A suba mais expressiva atingiu a maçã gala, que passou de R$ 5,55 o quilo, em abril de 2023, para R$ 8,89 em abril de 2024, um aumento de 60,18%, considerando cotação da Ceasa/RS do dia 18 de abril. Em contrapartida, a variedade fuji baixou 5,05% no mesmo período. Custava igualmente R$ 5,55 em abril de 2023, sendo agora comercializada na Ceasa/RS por R$ 5,27.

Na banana, a fruta que lidera a preferência nacional, segundo a Pesquisa de Orçamentos Familiares do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o acréscimo atinge 43,48% na caturra. A pomácea era vendida por R$ 2,76 o quilo, em abril do ano passado.

Um comerciante do ramo de frutas salientou que, de uma maneira geral, os produtos da fruticultura sofreram reajustes em todo o país. A banana prata, exemplifica, “teve quebra em São Paulo e Minas Gerais em razão do calor excessivo”. A caturra, por sua vez, produzida no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina, sofreu com o excesso de chuvas e os ventos fortes, resultando em abortamentos.

Em Alegrete, alguns consumidores esboçaram descontentamento com a suba das frutas. Maria Ribeiro, moradora do bairro Piola, disse que adora uma fruta, porém, as pêras que ela mais gosta, subiram muito de valor.”Sempre gostei de comer pêra picada, mas o valor subiu muito, antes nós íamos com R$5,00 reias no mercado e voltavamos com algumas coisa, hoje em dia, não da nada”, destacou.