A pandemia não afetou a venda de material de construção em Alegrete

Compartilhe















A pandemia começou em março de 2020, continua neste ano e o pedido para que se mantenham os cuidados continua, já que aumentou muito o número de infectados.

As mudanças impostas por conta das restrições de distanciamento e cuidados para evitar a contaminação do novo coronavírus afetou o comércio em geral. Sendo que algumas empresas dispensaram servidores e outras até fecharam em Alegrete.

Porém, um setor que nunca parou e só no início teve uma pequena redução, foi o da construção civil. E, com isso as empresas que vendem material de construção nunca pararam de vender esses produtos.

Em contato com duas empresas da cidade a confirmação é de que cimento, ferro, telhas, argamassa, piso e outros produtos para obras sempre tiveram boa procura.

Porém, as lojas de material de construção aqui de Alegrete enfrentam problema na entrega desses produtos. A explicação é que a indústria dispensou trabalhadores e devido a isso acontece o atraso na entrega de material de construção às empresas do setor.

Foto: Eduardo Silveira