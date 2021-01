“Imunização contra a Covid reforça nossa esperança em frear o contágio”, afirma a técnica em enfermagem recentemente vacinada

Compartilhe















O dia 19 de janeiro, foi um dia histórico em Alegrete com a vacinação contra a Covid-19. Uma das alegretenses que participaram da cerimônia realizada na ESF Bento Gonçalves, antigo PAM Central, foi a técnica em enfermagem Neida Castro de 49 anos. Na manhã de ontem(20), a reportagem do PAT conversou a profissional na área da saúde para saber como ela estava depois da primeira dose da CoronaVac.

Neida atua há 30 anos na saúde, no início no hospital e nos últimos 22 anos nas salas de vacina. Na ESF da Promorar trabalhada desde o ano de 2012. A técnica em enfermagem falou da gratidão em ter construído uma história em sua profissão, principalmente, por ter sido a escolhida para o momento mais esperado e importante para a todos como a chegada da vacina. A escolha se deu em razão do período que ela tem de atuação em salas de vacina. Neida acrescenta que foi um grande passo, uma esperança de conter a disseminação de forma desmedida do vírus, pois com a vacina a imunização vai evitar que o contágio ocorra da maneira que está acontecendo e, isto assusta muito. “Fico feliz por representar minha classe, meu Município. Desde a aplicação não tive reações e a vacina é totalmente indolor” falou Neida.

Ela também citou que é pastora auxiliar na Igreja CAID na Avenida Caverá. Como estará de aniversário no próximo dia 30, como forma de retribuir a sua gratidão, a técnica pensou em um projeto para ajudar famílias carentes do próprio Núcleo. “Sei que comemorar 50 anos, em um período de muita luta, onde infelizmente tivemos perdas de pessoas próximas e de pacientes, isso nos entristece muito. Sem ter como fazer uma comemoração com todos que amo, decidi fazer uma campanha na Igreja para que as pessoas façam a doação de um litro de leite, quem quiser doar mais ou algum outro alimento, será bem vindo. Depois vamos distribuir para as famílias que precisam dessa ajuda, esta será a melhor forma de comemorar esse ano novo que se inicia com a Graça de Deus. Embora atuando de forma ostensiva com as equipes na ESF, somos duas, eu não tive a Covid-19 e a pessoa mais próxima da família, foi uma irmã que apesar de ter os sintomas, não teve complicações graves. Ficou em casa e fez o tratamento. Mas muitos amigos, conhecidos e pacientes perderam a batalha para o vírus, isso deixa uma marca em todos, não é fácil.” pontuou.

Para encerrar, Neida deixou uma mensagem a todos os alegretenses, a toda comunidade: é preciso que a população mantenha os cuidados, eles precisam cumprir com as medidas sanitárias o uso da máscara, da higienização e distanciamento. A técnica também acentua que os jovens são os responsáveis pela maior parte da contaminação pois são os que ficam mais tempo fora de casa e também estão presentes em aglomerações. Com o organismo mais resistente, esse grupo leva o vírus para dentro das suas residências e os idosos ou pessoas com imunidade baixa são infectadas e acabam sofrendo complicações e muitas perdem a vida – concluiu.