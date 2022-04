Acidente envolve três veículos em cruzamento da Rua Dos Andradas

A motorista de um Fox disse aos PMs que bateu a cabeça, mas não foi acionado o Samu. Ela estava consciente e comentou que posteriormente iria procurar auxílio médico se fosse necessário.

O acidente envolvendo um Astra, uma Frontier e um Fox, também, resultou em danos materiais em todos os veículos.

De acordo com a Brigada Militar, a motorista do Fox saiu do estacionamento, pouco metros antes do cruzamento. Ela falou que foi muito rápido e ouvido o estrondo.

Assim que bateu no Fox, com o impacto, a Frontier também atingiu um Astra que seguia no mesmo sentido, ou seja, na rua Venâncio Aires em direção ao Centro.

A ocorrência foi final da tarde desta terça-feira(5), na Rua Dos Andradas cruzamento com a Venâncio Aires.

A motorista, de 26 anos, do Fox, estava acompanhada do filho, de oito anos, que nada sofreu. Já o homem, de 39 anos, que dirigia o Astra, estava com a esposa na carona e o proprietário da Frontier estava sozinho, ele tem 61 anos.