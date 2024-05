Ibirapuitã atinge 11,44 m; mais de 100 pessoas saíram de suas casas em Alegrete

Share on Email

Os bairros afetados por essa situação incluem Vila Nova, Santo Antônio, Macedo, São João e Ibirapuitã. Os abrigos ativos para acolher as pessoas afetadas são o Ginásio IEE Oswaldo Aranha e o SAAIA. Para obter assistência ou informações adicionais, os contatos disponíveis são (55) 3120 1065 e (55) 991589544.

É importante ressaltar que as condições climáticas adversas têm contribuído para essa situação, com um acumulado de chuvas significativo nas últimas 24 horas: 96.4mm; nas últimas 48 horas: 124.8mm; e nas últimas 72 horas: 185.6mm, conforme dados do CEMADEN.

Diante desse cenário, a Prefeitura Municipal de Alegrete, com o apoio do Exército Brasileiro, está trabalhando para auxiliar nas mudanças necessárias. No entanto, é fundamental destacar que essas operações devem ocorrer durante o período diurno, visando garantir a segurança de todos os envolvidos.