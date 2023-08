Acidente no entroncamento da Ponte Borges de Medeiros deixa um ferido

Share on Email

Na tarde de hoje (1º), ocorreu um acidente no entroncamento da Ponte Borges de Medeiros, em Alegrete. Segundo informações da Brigada Militar, um motociclista de 54 anos que seguia pela Avenida Alexandre Lisboa em direção à Zona Leste avançou a preferencial e colidiu com um Celta que estava no sentido contrário.

O impacto resultou em lesões no motociclista, que foi encaminhado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) pela ambulância dos Bombeiros. A ocorrência foi atendida pela Brigada Militar, com apoio da Guarda Municipal.