Produtor rural reage à invasão e é baleado durante troca de tiros em Alegrete

De acordo com informações apuradas pelo PAT, Bruno Borjão foi acionado por um vizinho após ouvir barulhos suspeitos no campo. Imediatamente, deslocou-se à propriedade rural para verificar a situação.

Ao chegar ao local, iniciou uma averiguação de caminhonete pelo campo, aproximadamente 2 km da sede, quando notou a movimentação de três indivíduos. Ao serem avistados, um dos indivíduos, armados, começou a disparar tiros. Em legítima defesa, Bruno também respondeu aos disparos. Durante a troca de tiros, ele foi atingido no antebraço e de raspão no ombro. Acredita-se que dois dos bandidos que fugiram a pé pelo mato podem ter sido atingidos também. Ele mencionou que realizou mais de 18 tiros com uma arma legalizada.

Os criminosos estavam no local para cometer furto abigeato (roubo de gado), pois duas reses foram abatidas com tiros na cabeça. Um cavalo que seria usado por eles foi deixado na propriedade. Além disso, eles danificaram(derrubaram) mais de 20 metros de cerca.

Após o confronto, Bruno acionou a Brigada Militar que rapidamente chegou no estabelecimento rural. Na sequência, ele foi encaminhado para atendimento médico e liberado, porém, será necessário realizar uma cirurgia posteriormente para tratar os ferimentos. Na Delegacia de Polícia, foi realizado o registro simples.