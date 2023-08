Receita Federal com atendimento reduzido nesta quarta, em virtude do jogo da Seleção brasileira

A Portaria RFB nº 377, de 20 de julho de 2023 estabelece horário excepcional nos dias de jogos da Seleção Brasileira de Futebol na Copa do Mundo Feminina da Federação Internacional de Futebol FIFA 2023.

Por isso, o atendimento ao público pela Receita Federal em Alegrete terá início, excepcionalmente nesta quarta-feira (2), será das 11 às 12h. À tarde somente expediente interno. Importante ressaltar que os serviços digitais e canais por e-mail seguirão funcionando normalmente, sem interrupções.

O jogo do Brasil na Copa do Mundo Feminina 2023 nesta quarta-feira, às 7h, é válido pela última rodada do Grupo F, onde a Seleção enfrenta a Jamaica no estádio Melbourne Rectangular, em Melbourne. TV Globo, Sportv, Globoplay e GE transmitem a partida ao vivo.

O Brasil soma três pontos após duas rodadas. A Seleção goleou o Panamá na estreia, mas perdeu para a França no segundo jogo. Com isso, a partida contra a Jamaica será decisiva para a classificação rumo às oitavas de final. Apenas a vitória dá ao Brasil a vaga nas oitavas de final. Caso perca ou empate com a Jamaica, a seleção brasileira estará fora da Copa do Mundo.