Adolescente sofre queda de bicicleta e é socorrida pelos Bombeiros

Uma adolescente de 16 anos, sofreu uma queda de bicicleta na tarde desta quarta-feira(19), na Avenida Assis Brasil. Ela foi socorrida pela ambulância dos bombeiros e encaminhada à UPA.

Conforme informações dos militares, a jovem estava descendo a Avenida quando teria perdido o controle da bike ao bater no guidão de outra bicicleta. Ela e uma amiga estavam a caminho do Centro quando ocorreu o acidente. As duas estavam de bicicleta.

Até a chegada da ambulância, populares prestaram os primeiros auxílios à ciclista.

Com a queda, a adolescente bateu a cabeça e sofreu escoriações. Neste dia 19, comemora-se o Dia Nacional dos Ciclistas. Ainda conforme relato, a outra jovem não se feriu.

A equipe dos Bombeiros que atendeu a ocorrência estava composta pelos soldados Martins e Jonas. A Guarda Municipal também esteve no local.