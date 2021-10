É tempo de renovação! A vida aos poucos vai seguindo seu curso, num ritmo menos acelerado, o florido da estação e as altas temperaturas dão sinais de que o verão chegará logo com dias mais longos e noites mais curtas, um convite para um belo passeio em família.

Água na Boca e as delícias da estação



Uma boa reflexão para anunciar que a empresária Valquíria Machado Oliveira proprietária da Doce Lembrança Confeitaria e da Água na Boca Cafeteria, juntamente com a sua equipe, estão preparados com todas as delícias já conhecidas e as novidades que as altas temperaturas exigem.

Um cardápio repleto de sugestões que o ajudarão a amenizar o calor típico do Baita Chão.

Delícias em pastéis, sanduíches naturais, salgados, tortas doces (uma mais saborosa que a outra), bebidas, sucos, sorvetes e a famosa salada de frutas.

Atendimento, qualidade e preços acessíveis.

Aproveite ! Pois com a Água na Boca, só passa calor quem quer!

Água na Boca – Calçadão

Fotos: Núria Vargas

Texto: Aline M. Kunz