Alarme do Banco do Brasil é acionado e mobiliza todas as guarnições da Brigada Militar

O alarme do Banco do Brasil acionou na noite de ontem(31), e mobilizou todas as guarnições da Brigada Militar.

Por volta das 21h, o 190 recebeu o chamado que parte do alarme da agência de Alegrete teria acionado.

Rapidamente, três viaturas deslocaram para o banco, assim como, um funcionário. No local, a informação foi de que a área onde foi identificado pelo sistema de vigilância, que o alarme havia acionado, não tem câmeras.

Desta forma, houve a solicitação de que a Brigada Militar fosse à agência. Ainda segundo informações , o funcionário e os policiais realizaram uma vistoria em parte do banco, pois não havia acesso para o interior, em alguns salas. Somente o gerente tem a senha, segundo foi repassado.

De acordo com os policiais, no acesso que eles estiveram nada foi constatado.

Alguns minutos depois, sem nenhuma outra alteração, os policiais saíram do local. Assim como, o funcionário.