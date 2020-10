Alegrete comemora, neste 25 de outubro, 189 de emancipação política

Neste dia 25 de outubro, Alegrete faz 189 de emancipação político-administrativa. A terceira Capital Farroupilha- com população estimada pelo IBGE em 73 mil habitantes é o maior município em extensão territorial do RS e tem na agropecuária a base de sua economia.

Foto crédito: Eduardo Silveira

Ostentamos o maior rebanho bovino do RS, com mais de 500 mil cabeças e temos no arroz um forte ramo da economia com o cultivo de mais de 54 mil ha do produto. Mas por outro lado, a nossa população vem encolhendo a cada senso e passou dos 78 mil para pouco mais de 73 mil pessoas segundo estimativas do IBGE.

O Município vem a cada ano perdendo população por conta dos que saem da cidade em busca de empregos e oportunidades em outros locais, como a Serra gaúcha e outros estados como em Santa Catarina. Esse é o maior desafio aos novos gestores que precisam com urgência buscar alternativas de trabalho e renda aos alegretenses, para evitar que muitos outros saiam daqui ficando longe de suas famílias.

A infraestrutura da cidade no sentido de pavimentação de ruas teve melhorias neste ano, mas o grande problema é a falta de moradias e de emprego.

As Universidades são um celeiro de formação de conhecimento e mão de obra, no caso da UNIPAMPA na área tecnológica, em que seus egressos não têm onde trabalhar aqui e deixam a cidade em busca de oportunidades.

Este ano, o aniversário do município não terá nenhuma comemoração especial por conta da pandemia do novo coronavírus.

Foto crédito: Eduardo Silveira