Alegrete vai contar com câmeras de segurança do Programa Cercamento Eletrônico do Governo do Estado

Alegrete poderá receber câmeras de cercamento eletrônico. Há algum tempo as câmeras de vigilância deixaram de ser artefatos de filmes futurísticos e passaram a fazer parte da realidade cotidiana das grandes cidades. Chamado de cercamento eletrônico, o acompanhamento diário das movimentações urbanas é um aliado importante às forças de segurança.

Uma reunião com os agentes da Secretaria de Segurança Pública do Estado, Tenente Jair, Tenente Guerreiro e Soldado Márcio, juntamente com o Prefeito Márcio Amaral e secretário de Segurança Pública, Mobilidade e Cidadania, Luciano Pereira, foram encaminhadas

as tratativas com vistas à adesão do Município ao Sistema Integrado de Monitoramento do Estado (SIM), popularmente conhecido como cercamento eletrônico.

Conforme o secretário Luciano Pereira, a tecnologia colocada à disposição pelo Estado ao município, irá auxiliar em muito na fiscalização eletrônica de veículos que estão em situação de furto, roubo, no tráfego de automóveis e quanto à documentação dos veículos.

No entendimento do prefeito Márcio Amaral, é preciso avançar com tecnologias eficientes, suprindo, desta forma, as carências de efetivo que possui o município tanto no que se refere à Guarda Municipal, como Brigada Militar e Polícia Civil. Também participou da reunião à época como presidente da Câmara de Vereadores, Cléo Trindade, Delegado Regional e responsável pela DPPA de Alegrete, Valeriano Neto e a Presidente da Juventude do MDB Vanessa Moraes.

O SIM RS

O Sistema de Segurança Integrada com os Municípios (SIM) é um programa criado em 2017 para ampliar o relacionamento entre Estado e municípios gaúchos para o desenvolvimento de ações de Segurança. Uma das possibilidades oferecidas pelo programa é o convênio para cercamento eletrônico, que visa coibir as ações criminosas ligadas ao furto e roubo de veículos, bem como aproximar a comunicação entre os municípios para o enfrentamento a violência.

O SIM oferece consultoria técnica sobre o sistema de videomonitoramento, sobre levantamento de preços e tecnologia necessária para a integração com o sistema estadual, bem como para possibilidades de captação de recursos, como a linha de crédito do Badesul Cidades Mais Seguras. Os municípios que buscam essa referência podem contatar o comitê especial do SIM para solicitar apoio técnico na elaboração dos projetos.

