Término da obra do Regalado depende de trâmites burocráticos na Prefeitura

A obra de Revitalização do Arroio Regalado que iniciou em outubro de 2015 e que tinha previsão de término em dois anos, está parada. Por um longo tempo ficou inativa por ordem do Ministério Público para que se obtivesse licenças ambientais.

De acordo com a Construtora Alegretense, 70% da obra está feita e faltam trâmites burocráticos por parte da parte Prefeitura com empenhos e aditivos para que a obra seja retomada.

O Engenheiro, Henrique Leal, informa que a galeria de contenção de água do Regalado está pronta e com isso os bairros que circundam a área não sofrem mais com as enxurradas. Ela inicia no bairro Vera Cruz e vai até o Regalado. A contenção das cheias foi resolvida e ainda vão ser construídas três pequenas galerias atravessando os dicks.

Para a obra ser concluída, o que compreende a parte de iluminação, passeios e pavimentação da Avenida Integração, conforme Luis Henrique, ainda são necessários cerca de 4 milhões. Para isso, diz o Engenheiro que é necessárioa a Prefeitura acelerar esses trâmites junto à Caixa Federal.

A obra da Revitalização o Regalado vai mudar consideravelmente a parte oeste de Alegrete. É o mais importante, evitar enxurradas e alagamentos em quatro bairros que sofriam muito a cada chuva. Além disso, vai proporcionar um visual diferente e aprazível para caminhadas, pedaladas e a convivência entre famílias daquela região da cidade.

