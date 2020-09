Alegretense e bisneta de 2 anos são assaltadas na rodoviária de Porto Alegre

Compartilhe











Uma moradora do bairro Saint Pastous,em Alegrete, registrou na Delegacia de Polícia, um assalto que sofreu em Porto Alegre. De acordo com registro, a vítima de 59 anos relatou aos policiais que desembarcou do ônibus, na rodoviária de Porto Alegre por volta das 6h.

Ela estava acompanhada de uma criança, sua bisneta de dois anos. Ainda de acordo com a mulher, ela dirigia-se em direção a um uber quando dois indivíduos se aproximaram e solicitaram que ela entregasse a bolsa.

Imediatamente ela entregou com receio do que eles poderiam fazer, um dos assaltantes estava com a mão embaixo do moletom. A vítima teve documentos e outros pertences furtados.

Fica o alerta para atenção redobrada ao descer de ônibus em Porto Alegre.