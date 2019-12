Alegretense é morto a facadas em Santa Catarina

O alegretense Luiz Antônio Alves Nunes, de 39 anos, foi morto a facadas dentro da própria residência em Tijucas(SC), no loteamento Jardim Progresso. Ele era conhecido pelo apelido de Seco e há alguns anos havia saído de Alegrete. Ainda segundo conhecidos, o alegretense era irmão de Júlio Alves(Pai Maninho), que também foi assassinado há quase dois anos em frente a sua casa na rua Doutor Quintana.

De acordo com informações de amigos, a companheira da vítima é a suspeita de ser a autora. Ela foi detida pela polícia e conduzida à delegacia para a apuração dos fatos. O relato é que teria sido presa preventivamente.

O homicídio ocorreu na manhã de ontem(28). A guarnição da BM foi acionada para deslocar no endereço já descrito acima onde o SAMU e o Corpo de Bombeiros solicitaram apoio. No local, os policiais foram informados pela equipe do Samu que o alegretense já estava óbito quando chegaram na casa.

Ainda segundo informações da PM, a suspeita estaria bastante nervosa, com isso, não soube explicar com lógica e clareza o ocorrido. Segundo ela, diversas vezes já teria sofrido violência doméstica, tem fotos e registros. No sábado, Seco teria chegado em casa agressivo, quebrando tudo, houve uma discussão e a mulher teria sido agredida.

Como Seco estaria com uma faca, na mão, ela se trancou no quarto e quando saiu ele já estava ferido, momento em que solicitou socorro, destacou no primeiro relato à polícia.

Diante da inconsistência nas declarações da suspeita, de 35 anos, ela foi conduzida à delegacia de Polícia Civil de Itapema para esclarecimentos dos fatos e instauração dos procedimentos cabíveis.