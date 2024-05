Alegrete decreta Situação de Emergência devido a enchente que desabriga famílias e danifica estradas do interior

O prefeito Márcio Amaral anunciou, na tarde deste dia 2 de maio, o decreto do Estado de Emergência no Município. O decreto de número 146/24 já está em vigor diante da situação de enchente que atinge vários bairros e mais de 230 pessoas. As aulas foram suspensas na rede municipal nesta quinta e sexta-feira. Quanto às estradas, estão interditadas a da corredor do Tigre – com interdição próxima a Sanga da Divisa. Corredor da Casa Preta, próximo ao corredor de acesso ao Taperão, estrada do Silvestre na ponte após Condomínio São Paulo. Também sem acesso a estrada do Jacaquá que a chuva abriu uma cratera.

Estrada do Jacaquá

Mais de 230 pessoas atingidas pela enchente em Alegrete; Ibirapuitã está 12,42m acima do normal

O nível do rio, segundo a Defesa Civil, atingiu 12m 40cm e já são mais de 230 pessoas atingidas. No que se refere à situação da Ponte Borges de Medeiros, se será fechada ou não, qualquer informação nesse sentido será transmitida de forma oficial pela Prefeitura. Por enquanto, não houve ainda essa necessidade, mas a ponte está sendo permanentemente monitorada, informou a Secretaria de Segurança Pública, Mobilidade e Cidadania.