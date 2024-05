Rio Ibirapuitã atinge nível crítico, deixando 337 pessoas fora de suas casas

Share on Email

Entre os dados, destaca-se o desabrigamento de 54 famílias, totalizando 139 pessoas. Além disso, 68 famílias estão desalojadas, somando 198 indivíduos.

Os bairros mais afetados incluem Vila Nova, Santo Antônio, Macedo, São João, Ibirapuitã, Promorar, Canudos e Tancredo Neves, onde a necessidade de assistência é urgente.

Nível do rio nas últimas sete horas cresceu mais 24cm em Alegrete

Para atender às demandas emergenciais, diversos abrigos foram ativados, incluindo o Ginásio IEE Oswaldo Aranha, SAAIA, Ginásio EMEB Euripedes Brasil Milano, Quadra da Nós Os Ritmistas, IRMA e Parque Dr. Lauro.

A Prefeitura Municipal de Alegrete, em colaboração com o Exército Brasileiro e voluntários, está coordenando as operações de resgate e assistência às famílias afetadas. Salienta-se que as atividades de apoio devem ser realizadas exclusivamente durante o período diurno, por questões de segurança.

Para mais informações e assistência, os contatos disponíveis são: (55) 3120 1065 / (55) 991589544.