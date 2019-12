Seis atletas de Alegrete já estão a caminho da São Silvestre

Sonho de cadas nove entre 10 corredores do Brasil, neste ano a 95ª edição da Corrida Internacional de São Silvestre contará com seis atletas alegretenses que residem na 3ª Capital Farroupilha.

Foram pouco mais de três meses de treinamento, e um sexteto de corredores promete honrar a bandeira do município na maior prova do atletismo brasileiro.

Mais do que a corrida de rua mais tradicional da América do Sul, a São Silvestre é uma oportunidade de integração com atletas de todas partes do mundo, considerada a Copa do Mundo em corridas de rua do país.

Num universo de milhões de atletas, seis alegretenses vão correr a prova no próximo dia 31.

O time tem especialistas, João Augusto e Roberto Bicudo estão indo para sua quarta participação. Augusto foi o idealizador de um projeto que viabilizou a ida do grupo. Numa parceria entre prefeitura e Sesc, eles ganharam passagens aéreas e garantiram a ida e volta desde Alegrete até a metrópole paulista.

João Augusto exaltou o apoio da Prefeitura de Alegrete e do Sesc. “Independente de resultados vamos participar e representar o Alegrete”.

A viagem iniciou na manhã de domingo (29), uns de carro e outros de ônibus devem se encontrar no final do dia no aeroporto Salgado Filho para embarque rumo a São Paulo.

“Orgulho de poder representar mais uma vez a cidade e também de proporcionar a oportunidade para os meus colegas”, destacou João Augusto, que esconde a técnica de prova.

Na última sexta-feira (27), três horas da tarde os termômetros exibiam os dígitos 40, lá estavam eles no Parque dos Aguateiros, seria o último encontro antes da viagem, acertar detalhes e conversarem com a reportagem do Portal Alegrete Tudo.

Roberto Bicudo diz que treinou muito, quer fazer um tempo bom dentro da sua faixa etária. “Não é fácil. Uma multidão na largada e tu tens de saber largar certo para não ter problemas nos primeiros quilômetros”, ensina o veterano em corridas.

Indo para sua segunda participação, Nilton Bicudo vai mais confiante. Depois de ter corrido a meia do Rio de Janeiro, vai usar a experiência em provas de 15 km, para obter um resultado entre os melhores da sua categoria.

Na segunda-feira (23), os atletas João Augusto Pedroso, Carlos César Torres, Francisco Dornelles, Fábio Bilher, Nilton Bicudo e Roberto Bicudo foram recebidos pelo prefeito Márcio Amaral.

Foto: Dpcom/PMA

A gerente do Sesc Alegrete, Cláudia Rizzatti e a diretora de esportes, Ivaneli Lemes e o diretor de esportes da Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, Roger Severo, foram fundamentais para consolidar a participação dos alegretenses na São Silvestre.

O grupo também contou com dezenas de apoiadores que contribuíram com pares de tênis, palmilhas e até um uniforme foi confeccionado de forma personalizada. Detalhes como nomes deles, da cidade com bandeiras do Brasil e RS, chama atenção a camiseta do atleta Roberto, o símbolo do autismo é reverenciado, ele que tem um filho autista, corre pela causa.

Na turma dos estreantes existem histórias de superação. Carlos Torres, depois de sofrer um acidente de trabalho que quase teve o pé direito amputado voltou a correr. O sonho da São Silvestre se tornou viável no meio deste ano. Uma série de treinos e participações em provas possibilitou o atleta a disputar pela primeira vez a corrida que ele tanto almejou.

Outro atleta que vai realizar o sonho, é seu Fábio Bilher. Corredor de fins de semana, Seu Fábio se dedicou e hoje sobe ao pódio por onde disputa corridas rústicas. Conta que se emocionava em ver a São Silvestre pela TV. “Eu achava tudo lindo, me emocionava. Não me imagino correndo na prova que eu tanto vibrei sentado numa poltrona em casa. Vai ser maravilhoso. Agradeço ao João pela oportunidade. Deus é bom e justo”, explica um emocionado atleta.

Fechando a seleta lista, Francisco Brasil, iniciou na corrida para obter mais saúde, pegou gosto e até a Meia do Rio já correu, antes de se aventurar nas provas do Circuito Trilhas e Montanhas. Quer terminar o percurso e comemorar o feito, revela um ansioso corredor que promete fazer bonito na Avenida São João e desfilar na Brigadeiro Luis Antônio, a mais temida pelos atletas e chegar na Avenida Paulista com a certeza da missão cumprida.

O sexteto aterrissa na madrugada de segunda em solo paulista, o descanso será num hostel, e aindas terão a retirado dos kits, para depois cevarem um mate e se prepararem para a prova que inicia às 8h, de terça-feira (31).

A turma está cheia de agradecimentos. Quer fazer bonito e depois agradecer um por um, cada apoio recebido. Vereadores, lojas comerciais e empresários locais apostaram no time alegretense na São Silvestre 2019.

Júlio Cesar Santos