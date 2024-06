Alegretense estava na equipe que salvou bebê asfixiado em Guaíba

Uma equipe da Patrulha Costeira do 9º Batalhão de Polícia Militar de Paranaguá-PR, em apoio ao estado do Rio Grande do Sul, realizou um resgate de emergência no dia 1º de junho em Guaíba. Durante um patrulhamento motorizado pela cidade, a equipe encontrou uma mãe com sua filha de sete meses, Maria, inconsciente e apresentando sinais de asfixia.

A criança, com coloração roxa e maxilar travado, não estava respirando. Os policiais militares iniciaram imediatamente os procedimentos de atendimento de emergência. Após as manobras de reanimação, a menina recuperou as funções respiratórias. Em seguida, Maria e sua mãe foram encaminhadas ao Hospital Regional de Guaíba para avaliação médica.

Entre os policiais que participaram do salvamento estava o alegretense, sargento André Corrêa, que atualmente serve na Patrulha Costeira do 9º BPM de Paranaguá-PR. Correia, residiu no Baita Chão até 2012, antes de se mudar para o Paraná. Em relato sobre a operação, o policial militar destacou a importância do trabalho da equipe e expressou satisfação pelo sucesso da intervenção, ressaltando que a experiência de salvar a vida da bebê foi marcante.

Além do sargento Corrêa, a equipe era composta pelo 1º sargento Freitas, cabo Genivaldo e soldado Pereira. A atuação rápida e eficiente dos policiais foi crucial para o desfecho positivo do incidente. A operação reforça a colaboração entre os estados e a dedicação dos profissionais de segurança pública em situações de emergência.