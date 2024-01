Alegretense morre em colisão frontal com ônibus na BR-470

Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), João Vitor Souza de Freitas era o condutor de um Fiat Siena que colidiu frontalmente com um ônibus. O motorista do coletivo, que conduzia um MBenz MPolo Paradiso com placas de Protásio Alves, não sofreu ferimentos. Ambos os veículos envolvidos no acidente tinham apenas os condutores em seu interior.

O impacto do choque mobilizou equipes de resgate, que foram acionadas para prestar atendimento no local. Além disso, a PRF compareceu para realizar os procedimentos legais e organizar o fluxo de tráfego na região. O trânsito na BR-470 foi interrompido temporariamente, sendo desviado por ruas laterais.

Ainda não foram divulgadas informações sobre as circunstâncias que levaram à colisão.

O alegretense residia em Nova Prata havia quatro anos, após se mudar para a cidade com sua esposa. Neste fim de ano, ele esteve em Alegrete.