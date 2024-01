Desaparecido: família busca ajuda para localizar idoso com alzheimer em Alegrete

No entanto, até o momento, não há notícias dele, o que tem gerado apreensão na família, que busca informações sobre seu paradeiro.

Adão Pereira, diagnosticado com Alzheimer, pode estar desorientado, tornando a procura por ele ainda mais urgente. Preocupada com a segurança do idoso, a família solicita a colaboração da comunidade para qualquer informação que possa auxiliar na sua localização. O contato pode ser feito por meio do número de telefone 051 98051 9103, disponível também no WhatsApp.

Conforme informações preliminares, Adão Roque Pereira teria saído de casa sem que o responsável percebesse, e uma filha reside no bairro Vila Nova, podendo ter sido esse o destino inicial dele. Neste momento, a família pede a compreensão e colaboração da comunidade para que o idoso seja encontrado e retorne ao convívio familiar em segurança.