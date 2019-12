Alegretense percorre 115 km em Desafio 12 horas no Espírito Santo

O atleta alegretense Luciano Moreira conseguiu um Top 4 no Espírito Santo. O desafio dessa vez foi a 6° Ultramaratona – 12 horas Night Run, no 38° Batalhão de Infantaria, na Prainha, em Vila Velha/ES.

Foi a estreia em ultramaratona de 12 horas solo, do ultra radicado em Santa Maria. “Foi um misto de sentimentos: ansiedade, adrenalina, alegria, satisfação, superação e gratidão”, resumiu Moreira.

A prova iniciou às 19 h e terminou às 7 h do dia 15, com uma temperatura quente, entre 24º e 27ºC, o alegretense cumpriu a missão em Vila Velha.

Após 12 horas de corrida num percurso de asfalto, na parte interna do quartel, com cerca de 1,430 metros, ele cruzou o pórtico de chegada. Um novo recorde pessoal em prova deste tipo.

Foram 115 Km, na prova que teve quatro modalidades: Solo Militar e Solo Civil, trio e quinteto e contou com participação de atletas de diversos estados do país.

Luciano foi o segundo colocado na categoria Solo Militar e o 4º na classificação geral entre todos os atletas das modalidades.

O atleta tubaronense Felipe Costa da Silva foi o vencedor. No total Felipe completou 86 voltas, fechando 123,6 quilômetros. Com 11 horas e 25 minutos ele resolveu parar e mesmo assim subiu no lugar mais alto do pódio.

Entre civis e militares, foram 141 corredores solos, 6 trios e 13 quintetos. “Foi um resultado expressivo, ficando somente atrás dos atletas da seleção brasileira. A sensação foi indescritível e de extrema relevância e felicidade. Minha gratidão a todos aqueles que sempre estão comigo, torcendo e me impulsionando a seguir em frente”, comentou o ultramaratonista.

O alegretense destacou o apoio da família, companheiros de equipe e amigos. Apoiadores como Be Pro, Tai Artmann Fotografias e Clínica OdontoDoctor.

Júlio Cesar Santos Fotos: Foco Radical