Homem é preso suspeito de matar ex-companheira com um tiro na cabeça

Um homem, de 29 anos, foi preso em flagrante por suspeita de matar a ex-companheira, de 24, com um tiro na cabeça, na madrugada desta sexta-feira (20), em Sapucaia do Sul, na Região Metropolitana de Porto Alegre. De acordo com a delegada Luciana Bertoletti, ele disparou duas vezes contra a vítima, mas só um dos tiros a atingiu. O caso é investigado como feminicídio.