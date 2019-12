Alegretense vai defender a Associação Serafinense de Futsal em 2020

O alegretense Nathan Fagundes Soares, é o mais novo contratado da ASF – Associação Serafinense de Futsal. Destaque em 2019, atuando pelo Real na Liga Gaúcha 3, Nathan chamou atenção do seleto time de Serafina Côrrea.

Habilidoso e de uma boa leitura tática do jogo, ele vai vestir o manto sagrado da azurra em 2020. Filho do casal Leandro Martins Soares e Esli Correa Fagundes, Nathan atuou na Escolinha do Pelé, jogou pelo Vera Cruz e teve boas passagens em 2017 e 2018 no futesete catarinense. Também disputou o gauchão em 2017.

Em fevereiro, o alegretense se apresenta no Ginásio Municipal Irceu Antônio. Ele vai atuar ao lado de outro alegretense. Lucas Peres artilheiro em 2019. Nathan marcou o ano do Real. De bastante amigos, o ala vai deixar saudade na SER Real.

Júlio Cesar Santos Fotos: Luis Tassinari