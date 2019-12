Pane em ônibus da Vaucher no bairro Nilo Soares Gonçalves

Na manhã desta terça-feira(20), novamente, a redação recebeu imagens de um ônibus da empresa Vaucher, que estragou no bairro Nilo Soares Gonçalves.

De acordo com usuários, o carro que faz a linha João XXIII/ Nova Brasília teve uma pane e os passageiros tiveram alguns transtornos devido ao atraso que ocasionou. Os usuários, que estão cada vez mais descontentes, aguardam a licitação para que outras empresas realizem o serviço de transporte coletivo em Alegrete, diante das inúmeras reclamações de quebra de ônibus, atrasos, dentre outros . O projeto está na Prefeitura e provavelmente só vai ser colocado em prática em 2020.

A reportagem entrou em contato com a empresa e não obteve retorno sobre este fato. Porém, está à disposição para esclarecimentos.

Na quinta-feira(19), a empresa Vaucher disponibilizou uma nota em sua página.

NOTA DE ESCLARECIMENTO

Desde o ano de 1953, segundo a lei nº 266/53 sancionada pelo então prefeito Eduardo Vargas, a autorização do serviço municipal de transporte coletivo de passageiros em Alegrete/RS é procedida de concorrência pública.

Assim sendo, a Vaucher e Cia possui 31 anos de prestação de serviços no transporte coletivo alegretense. Somos conhecidos por nossa inovação e pelos investimentos constantes em novas tecnologias, sendo, por exemplo, a primeira empresa do Brasil a implantar o serviço de bilhetagem eletrônica com biometria facial.

Afirmamos que possuímos total conhecimento e compreendemos as demandas da comunidade alegretense a respeito do transporte coletivo na cidade e, especificamente, a respeito de nossos serviços.

No ano de 2013, houve a assinatura de um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) entre as empresas do transporte coletivo e a Prefeitura Municipal de Alegrete com o intuito de estabelecer ações, entre elas: a renovação das frotas por parte das empresas (cláusula primeira); o cumprimento por parte das empresas da disposição legal de acessibilidade em 30% (cláusula segunda); e o comprometimento da Prefeitura Municipal a dar prioridade absoluta na manutenção e conservação das ruas e avenidas por onde trafegam os veículos do transporte coletivo e, em havendo qualquer investimento na pavimentação de avenidas e ruas, a prioridade das vias públicas onde trafegam as linhas de ônibus sobre as demais (cláusula quinta).

A Vaucher & Cia, tendo cumprido todas as exigências referentes ao documento citado, ressalta que a manutenção das vias da cidade por parte da Prefeitura Municipal, condição essa essencial para a qualidade de nossos serviços, foi cumprida em parte – já que os locais com maiores problemas para o tráfego dos carros não receberam manutenção.

Os bairros Nilo Soares, Polivalente, Vera Cruz e Cohab Vera Cruz possuem ruas em péssimo estado de conservação, problema esse que causa atrasos e danificação da frota de pelo menos 6 linhas da empresa. No caso do bairro Nilo Soares, foi aberto um inquérito civil público para cobrar a manutenção do asfalto, mas até o momento não obtivemos resposta.

A Vaucher & Cia reafirma o seu compromisso em oferecer um transporte de qualidade à comunidade alegretense. Possuímos o total conhecimento dos problemas vigentes e contamos com a compreensão e ajuda de todos para cobrar do poder público as melhorias que necessitam ser realizadas.