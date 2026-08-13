Alfeu Fleck deixa legado na medicina de Alegrete e referência nacional na pecuária de corte

Viúvo de Heloisa Maria , Alfeu deixa cinco filhos — Maria Cristina, Márcia Helena, Claudia, Paulo César e Alfeu Junior —, dez netos e seis bisnetos.

Ao longo de sua vida, teve em Alegrete o centro de suas atividades profissionais e familiares. Na medicina, atuou principalmente nas décadas de 1970 e 1980, como clínico geral, período em que marcou gerações de pacientes pelo atendimento e pela relação próxima com a comunidade.

Paralelamente à medicina, dedicou-se à atividade rural e à administração do patrimônio da família. À frente da tradicional Fazenda São Manoel e das demais propriedades familiares, construiu uma trajetória de destaque na pecuária de corte, especialmente no desenvolvimento genético das raças Hereford e Braford.

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O trabalho desenvolvido na seleção e criação de bovinos levou o nome de Alfeu de Medeiros Fleck para além das fronteiras de Alegrete, conquistando reconhecimento no cenário nacional da pecuária de corte.

A ligação com a atividade rural também permanece entre os filhos. Todos seguiram suas formações profissionais, sendo três deles ligados à área da saúde. O filho mais novo, Alfeu Junior, também se formou médico. A nova geração da família mantém a atividade pecuária iniciada pelo pai nas fazendas São Manoel, Sina Sina e Palminha, em Alegrete.

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Mais do que as atividades profissionais, familiares e amigos destacam a dedicação de Alfeu à família e ao trabalho. Sua trajetória foi construída em duas áreas que marcaram profundamente sua vida: a medicina, através do cuidado com as pessoas, e a pecuária, por meio do trabalho no campo e do aprimoramento genético dos rebanhos.

Com a esposa Heloísa Maria

O legado permanece na memória de familiares, amigos, pacientes e de todos aqueles que tiveram a oportunidade de conviver com ele ao longo de seus 95 anos.

As últimas homenagens a Alfeu de Medeiros Fleck serão realizadas a partir das 14h desta quinta-feira, dia 13 de agosto, no Crematório Metropolitano, em Porto Alegre.