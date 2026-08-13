Agosto Lilás: Cpers instala Banco Vermelho em frente à sede em Alegrete

A iniciativa foi realizada pelo 19º Núcleo do CPERS Sindicato, no dia 12 de agosto, na sede da entidade, com a participação da sindicalista Sandra Santos, integrante do Departamento de Valorização das Mulheres do CPERS Central.

A campanha ocorre durante todo o mês de agosto e faz referência ao aniversário da Lei Maria da Penha, sancionada em 7 de agosto de 2006 e considerada um dos principais marcos legais brasileiros no enfrentamento à violência contra a mulher.

Em Alegrete, a atividade reuniu um número expressivo de professores e servidores de escolas estaduais em um momento de diálogo e conscientização. Em um bate-papo informal, os participantes puderam se manifestar e compartilhar reflexões sobre prevenção à violência doméstica, empoderamento, valorização das mulheres e a importância de denunciar situações de violência aos órgãos de segurança.

Durante o encontro, Sandra Santos destacou a importância da participação e do protagonismo das mulheres nas ações de enfrentamento à violência. Segundo ela, cada mulher deve reconhecer seu próprio valor, conhecer seus direitos e estar engajada nas lutas pela valorização e pelo respeito às mulheres em todos os setores da sociedade.

A sindicalista também reforçou a necessidade de que as participantes multipliquem essas informações, motivando outras mulheres a reconhecerem sua importância e a não aceitarem situações de violência ou desrespeito.

Banco Vermelho simboliza luta contra a violência

Após a atividade, a direção do CPERS em Alegrete realizou a entrega e instalação de um Banco Vermelho na entrada da sede do núcleo, localizada na Avenida Dr. Lauro Dornelles. A ação foi conduzida por Tania Dias, integrante da direção do CPERS Alegrete.

O banco, instalado na cor vermelha, é um símbolo da mobilização contra a violência doméstica e os feminicídios. A iniciativa integra ações de conscientização realizadas em diferentes pontos do Estado e também já foi levada a outros locais de Alegrete.

A instalação busca transformar um espaço cotidiano em um ponto permanente de reflexão sobre a violência contra as mulheres e a necessidade de prevenção, acolhimento e denúncia.

Conscientização e informação

Entre os principais objetivos do Agosto Lilás estão conscientizar a sociedade sobre a necessidade de combater a violência contra a mulher, ampliar o conhecimento sobre as diferentes formas de violência e divulgar os canais de denúncia e a rede de apoio e proteção.

A violência contra a mulher pode se manifestar de diferentes maneiras, entre elas violência física, psicológica, sexual, moral e patrimonial.

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Para o CPERS, iniciativas como a realizada em Alegrete contribuem para levar o debate para dentro das comunidades escolares e fortalecer a informação como instrumento de prevenção. A proposta é estimular mulheres e toda a sociedade a reconhecerem situações de violência, buscarem ajuda e denunciarem os casos às autoridades competentes.

A mobilização do Agosto Lilás segue ao longo do mês, reforçando a mensagem de que o enfrentamento à violência contra a mulher depende de informação, conscientização, participação social e de uma rede de proteção preparada para acolher e orientar as vítimas.