Doutorado em Engenharia de Software na Unipampa Alegrete ganha apoio institucional da Câmara

Por unanimidade, os vereadores aprovaram uma Moção de Apoio à criação e implementação do curso de Doutorado stricto sensu do Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Software (PPGES).

De autoria do vereador Gilmar Martins, a moção será encaminhada ao Ministério da Educação (MEC), à Direção do Campus Alegrete e à Reitoria da Unipampa, formalizando o posicionamento do Legislativo Municipal em defesa da implantação do novo curso.

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A iniciativa também está mobilizando outras instituições públicas e privadas do município. Cartas de apoio vêm sendo encaminhadas em favor da proposta, destacando a importância estratégica do doutorado para o desenvolvimento científico, tecnológico, econômico e social de Alegrete e de toda a mesorregião do Sudoeste Rio-Grandense.

Entre os apoiadores está o prefeito Jesse Trindade, que manifesta seu apoio à implantação do curso por reconhecer o potencial de impacto da formação de doutores em Engenharia de Software para a região. A proposta é vista como uma oportunidade de ampliar a formação de profissionais altamente qualificados, fortalecer a pesquisa e a inovação e aumentar a capacidade regional de desenvolver conhecimento e soluções tecnológicas.

O apoio institucional também aponta para possíveis reflexos na economia local, com a possibilidade de atração de investimentos, estímulo ao empreendedorismo e fortalecimento do ecossistema de ciência, tecnologia e inovação.

A mobilização em torno do doutorado demonstra que a proposta da Unipampa ultrapassa os limites acadêmicos. Para os signatários das cartas de apoio, a implantação do curso representa um investimento estratégico no futuro de Alegrete e da região, consolidando o município como um polo de formação, pesquisa, tecnologia e inovação.

Conforme apurou a reportagem, na última quarta-feira (12), uma reunião na Unipampa deu avanços significativos sobre a efetivação do curso, no entanto ficou definida uma próxima data para concretização do doutourado.

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A Moção de Apoio aprovada pela Câmara Municipal soma-se, assim, às manifestações de instituições e lideranças locais que defendem a criação do Doutorado em Engenharia de Software. A expectativa é de que o movimento institucional contribua para dar maior visibilidade à proposta junto às instâncias responsáveis pela análise e implementação do novo curso.

Mais do que a criação de uma nova etapa de formação acadêmica, o Doutorado em Engenharia de Software é apresentado como uma iniciativa capaz de fortalecer a produção científica, aproximar universidade, poder público e setor produtivo e gerar novas oportunidades para Alegrete e o Sudoeste Rio-Grandense.

Fotos: Eduardo Silveira (capa) e assessoria do vereador Gilmar Martins