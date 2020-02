Alunos passam mal após beberem água com suspeita de contaminação

“Fiquei sabendo primeiro através de mensagens no Whatsapp falando que muitas pessoas estavam doentes, depois funcionários comentaram que a água dos bebedouros apareceu turva, suja, na tarde de ontem”, disse um aluno da faculdade pelo Twitter.

Uma aluna também publicou uma foto com os olhos inchados, e outra aparece recebendo soro na veia em um hospital.

Procurada pelo G1 , a Sabesp afirmou que descartou qualquer problema com o abastecimento público e disse que não houve relatos em outros endereços na região.

“A Sabesp esclarece que não há hipótese de a água tratada estar contaminada. Se isso fosse verdadeiro, não haveria problema em um só endereço. A Companhia foi acionada pela universidade e descartou qualquer relação com o abastecimento público. Orientou os responsáveis sobre a necessidade de se verificarem as instalações hidráulicas internas, cuja manutenção é responsabilidade dos proprietários. A Sabesp responde pelo fornecimento de água até o cavalete externo do imóvel”, diz o texto.