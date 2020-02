Carro capota na freeway em Santo Antônio da Patrulha

Pista está parcialmente bloqueada no km 37 da rodovia

Um carro capotou após colisão envolvendo três veículos na freeway, em Santo Antônio da Patrulha, no Litoral Norte. O acidente aconteceu por volta das 16h30min, no km 37 da rodovia, no sentido Porto Alegre-Litoral.

A batida foi entre um Ford Fiesta Sedan, um Hyundai HB20 e um Nissan Kicks. Com o impacto, o HB20 capotou na estrada. A motorista do veículo não ficou ferida. Os motoristas e passageiros dos demais automóveis também ficaram ilesos.

A Empresa CCR ViaSul trabalha para remover os veículos da via — que está parcialmente bloqueada. Às 17h, havia mais de três quilômetros de lentidão no freeway. Fonte: Gaúcha/ZH