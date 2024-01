Amistoso feminino é atração no 43º Efipan

Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

Na última sexta-feira (12), o Presidente Moisés Fontoura, recebeu na Sala da Presidência acompanhados da Vereadora Dileusa Alves os desportistas: Elen Souza representando as mulheres jogadoras de futebol sem time da cidade, Samuel Silva do Real Capão e João Dória do Cruzeiro.

A visita se deu para solicitar do Presidente Moisés, a autorização à CBF para que o time feminino na categoria livre, possa participar do 43º EFIPAN, e suas apresentações serão pelo Flamenguinho de Alegrete, já confirmado pelo coordenador e Presidente do evento Toninho Fagundes.

No total são 21 mulheres, em 2 times A e B, que estarão devidamente fardadas com coletes disponiblizados pelo clube alegretense. A ideia é valorizar o futebol feminino e promover um entretenimento diferente ao público presente no estádio Farroupilha.

Haverá uma reunião nos próximos dias para definir a data e horário de quando irá acontecer o confronto. Uma data bem vista, é o dia 19/01 às 21h noite que haverá muitos confrontos. A idade das atletas está em análise

De acordo com a Vereadora Dileusa, esse é um grande passo para o futebol feminimo alegretense, e essa participação no maior encontro de futebol infantil pan-americano, irá dar uma grande visibilidade ao esporte e sua inclusão social na sociedade.