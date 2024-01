Lucas Quintana Peres, irrequieto por natureza, é atualmente um experiente trader e educador financeiro

Atualmente, Lucas é um trader experiente e educador financeiro, com um canal no YouTube chamado “TÔ NO LOSS, TÔ GAIN”, onde compartilha seu conhecimento sobre o mercado financeiro, desde abrir uma conta em corretora até análises aprofundadas. Além disso, ele lançou recentemente um podcast, expandindo ainda mais seu alcance e impacto. Vamos conhecer um pouco mais sobre a história inspirada de Lucas Quintana Peres.

A Jornada em Alegrete:

Lucas Quintana Peres cresceu em uma família empreendedora, que tinha negócios como a famosa padaria “KI-PÃO”, localizada em diferentes regiões da cidade, como Assis Brasil, Andradas e Vila Nova. Além disso, a família administrava o bar colegial do CDC (Colégio Divino Coração).

Durante o período que esteve em Alegrete, Lucas se envolveu em diversas atividades e conquistou feitos notáveis. Ele jogou primeiro no Flamenguinho, estudou no Demétrio Ribeiro e no Emílio Zuñeda, e se destacou como competidor de mountain bike, tornando-se campeão regional e alcançando o terceiro lugar em uma etapa do campeonato gaúcho na categoria juvenil.

A Jornada além de Alegrete:

Em 2006, devido a dificuldades financeiras nos negócios da família, Lucas tomou a decisão de fechar a padaria e buscar oportunidades na capital, Porto Alegre. Sua jornada começou em uma motocicleta Biz 100CC, e ao chegar em Porto Alegre, decidiu se matricular em um curso para cozinheiros e chefs no SENAC. No entanto, enquanto esperava o início do curso, decidiu trabalhar temporariamente em estabelecimentos à beira-mar, como pizzarias, bares e churrascarias.

Nesse período desafiador, Lucas sentiu obstáculos financeiros, inclusive tendo que usar um sapato emprestado e improvisar com um jornal na ponta para conseguir calçá-lo. No entanto, sua dedicação e talento culinário foram reconhecidos quando foi convidado a trabalhar como pizzaiolo em uma pizzaria renomada em Porto Alegre. Em seguida, teve a oportunidade de atuar como cozinheiro em um restaurante da capital, onde se destacou e se tornou chefe de cozinha.

Em busca de novas experiências, Lucas decidiu se aventurar em São Paulo, onde passou oito meses fazendo treinamento para um restaurante americano prestes a abrir em um novo shopping. Durante esse tempo, ele assumiu várias posições, desde coordenador de cozinha gerente geral, enquanto também estudava administração na PUC-RS, aprendia inglês e se especializava em confeitaria, com foco em chocolate.

De Empresário a Trader e Educador Financeiro:

Após uma jornada movimentada e experiências diversas, Lucas Quintana Peres abriu seu primeiro negócio na capital gaúcha, um café na Rua Andradas, em frente à Galeria Chaves. Com o tempo, expandiu para a Cidade Baixa e a zona sul da cidade, além de operar um Food Truck que se destacava com um produto exclusivo, a “Batata Recheada POA”.

No entanto, enfrentando dificuldades financeiras e lidando com o desafio de gerenciar seus empreendimentos, Lucas decidiu fechar seus negócios e retornar ao trabalho como empregado, ficar novamente como garçom. Durante esse período, ele conheceu colegas que operavam na bolsa de valores, despertando seu interesse pelo mercado financeiro.

Com uma paixão recém-descoberta, Lucas mergulhou no estudo do mercado financeiro e se tornou um trader experiente. Sua jornada o levou a ensinar outras pessoas sobre investimentos, com ênfase na educação financeira, por meio de seu canal no YouTube, “TÔ NO LOSS, TÔ GAIN”. No canal, ele compartilha conhecimentos valiosos, desde os primeiros passos, como abrir uma conta em uma corretora, até análises mais aprofundadas do mercado.

Além do YouTube, Lucas decidiu expandir seu alcance e iniciou um podcast que também está integrado ao seu canal. O primeiro episódio foi lançado com sucesso e promete ter sequência, oferecendo aos ouvintes mais oportunidades de aprendizado e reflexão sobre o mercado financeiro.

A história de Lucas Quintana Peres é uma inspiração para todos aqueles que buscam novos desafios e não têm medo de se reinventar. Sua jornada desde os negócios familiares em Alegrete até se tornar um trader experiente e educador financeiro é um testemunho de perseverança, experiência e paixão por aprender e compartilhar conhecimentos.

Seu canal no YouTube, “TÔ NO LOSS, TÔ GAIN”, e o podcast associado são exemplos claros de seu compromisso em educar e capacitar outras pessoas para tomarem decisões financeiras. Lucas Quintana Peres é uma prova viva de que é possível superar obstáculos, encontrar novas paixões e alcançar o sucesso, independentemente de onde você começar.

Para acompanhar o trabalho de Lucas Quintana Peres, acesse seu canal no YouTube: https://www.youtube.com/@tonolosstonogain