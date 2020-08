Annabelle fugiu? Web fica enlouquecida com boato de sumiço da boneca

Compartilhe











Boneca do mal Annabelle fugiu do museu? Entenda a história que agitou as redes sociais.

Estrela de vários de filmes de terror, a boneca amaldiçoada Annabelle, da franquia Invocação do Mal, virou assunto nas redes sociais, na madrugada desta sexta-feira (14), após um boato. A informação era que ela teria fugido de um museu nos Estados Unidos.

A origem da notícia está relacionada à postagem de um vídeo, feito pela distribuidora Warner. Nele, Annabelle aparece isolada no estúdio, devido à pandemia. Entediada, depois de 151 dias reclusa, ela deixa o local de máscara. Na internet, muitos brincaram que o destino seria o Brasil.

A boneca nunca deixou o Museu Oculto dos Warren, na cidade de Monroe, em Connecticut, pertencente a um casal – Ed e Lorraine Warren – que se dedicava a pesquisar assuntos sobrenaturais.

A história de Annabelle data de 1968, quando uma estudante de enfermagem ganhou uma boneca com o nome Ragged Ann. Devido a fatos estranhos que aconteceram após a chegada dela, um médium constatou que o brinquedo estava amaldiçoado.

Ele explicou que a boneca recebia o espírito de uma garota morta, chamada Annabelle. Parte desta história está contada nos filmes “Invocação do Mal” e “Annabelle”.

Fonte: Hoje em Dia