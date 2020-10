APAE Alegrete, cumpre seu compromisso com a comunidade

A APAE Alegrete através da diretoria mesmo em tempos tão singulares, cumpre o compromisso de informar à comunidade, suas ações, os projetos em andamento, realizando semanalmente o Boletim Informativo.

Nas edições de números 27 e 28, o destaque é para a homenagem ao Dia das Crianças, mensagem do Dia do Professor, o agradecimento ao Rotary Internacional e seus Clubes Rotários de Alegrete – Rotary Club Alegrete Sul e Rotary Club Alegrete Norte Centro, que cumprem o papel social com eficiência e dignidade. Outro assunto de extrema importância é o Projeto “Estimulação Precoce”, destinado para crianças de 0 à 3 anos que apresentam diagnóstico ou prognóstico de atraso no desenvolvimento neuropsicomotor e, por fim, a palavra da Diretoria.

Lembrando:

Com o objetivo de se tornar auto-sustentável financeiramente, a Apae de Alegrete, tem o serviço de Telemarketing.

Esse serviço é um meio adicional de captação de recursos.

Através dele, o colaborador que aceitar se tornar sócio, estará contribuindo para melhor qualidade de vida e proporcionando condições reais de inclusão social, aderindo a esta causa tão especial que é o atendimento às pessoas com deficiência intelectual e ou múltipla e Transtorno do espectro autista.

Diga sim quando a Apae ligar!

Contate com o número 9 8422 0658, fale com a Carlise ou Marlene e ajude a fazer a diferença.

Acompanhe o Boletim Informativo.