Cerca de dois meses após a publicação da Medida Provisória nº 1.394/2026, em 25 de setembro, pesquisas apontam crescimento nas vendas de supermercados em diferentes regiões do país. Em Alegrete, no entanto, ainda é difícil mensurar se esse movimento também está relacionado à decisão do governo federal.

Há cerca de um mês, a reportagem do PAT conversou com gestores de supermercados do município para entender se a suspensão das apostas estava refletindo no consumo das famílias. Na ocasião, os representantes do setor apontaram a dificuldade de estabelecer uma relação direta entre a medida e um possível aumento nas compras.

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Segundo os gestores, não há como identificar, no momento em que o consumidor entra no estabelecimento, se ele costumava realizar apostas online ou se passou a destinar ao supermercado os recursos que antes eram utilizados nas plataformas. Da mesma forma, não é possível afirmar se uma eventual ampliação das compras está diretamente relacionada à suspensão das bets.

A percepção dos comerciantes locais, portanto, é de que o movimento precisa ser observado com cautela, já que diferentes fatores podem influenciar o comportamento de consumo das famílias.

Região Sul lidera crescimento nas vendas de supermercados

No cenário nacional, os números divulgados pela Associação Brasileira de Supermercados (Abras) mostram um desempenho positivo do varejo alimentar nas primeiras semanas após a publicação da medida provisória.

Na primeira semana analisada, entre 5 e 11 de outubro, as vendas dos supermercados brasileiros registraram crescimento médio de 6,5% em comparação com o mesmo período de 2025. Na semana seguinte, entre 12 e 18 de outubro, a alta foi de 6,3%.

O destaque ficou com a região Sul, que liderou os resultados nos dois levantamentos. Na primeira semana, o crescimento chegou a 10,6%, enquanto na segunda foi de 9%.

De acordo com a Abras, a expansão foi impulsionada principalmente pela cesta de produtos básicos, incluindo arroz, óleo, macarrão e café.

A entidade também relaciona o movimento a dados do Banco Central, que apontaram uma redução imediata de 10% no número de transações via Pix após a proibição das apostas. Atualmente, essa redução estaria em torno de 7%, conforme os dados mencionados pela associação.

Apesar dos indicadores, os números não permitem afirmar que todo o crescimento das vendas tenha sido provocado pela suspensão das apostas.

Endividamento das famílias ainda preocupa

Outro aspecto que ajuda a compreender o cenário econômico é o elevado nível de inadimplência no país.

Conforme o levantamento mensal da Serasa, o Brasil chegou a 84,6 milhões de consumidores inadimplentes em outubro de 2026, uma alta de 0,4% em relação a setembro. Ao todo, eram 358,5 milhões de dívidas, que somavam aproximadamente R$ 611 bilhões.

O levantamento aponta que 51,3% da população adulta brasileira tinha algum débito negativado no período.

No Rio Grande do Sul, o percentual era menor que a média nacional. Segundo os dados da Serasa, 47,19% da população adulta gaúcha estava inadimplente em outubro, o equivalente a quase 4,2 milhões de consumidores. As dívidas somavam R$ 36,5 bilhões.

A relação entre apostas e endividamento também aparece em estudo da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC). Conforme estimativa da entidade, entre janeiro de 2023 e março de 2026, as bets retiraram cerca de R$ 143 bilhões do comércio varejista brasileiro. O levantamento também aponta que aproximadamente 270 mil famílias podem ter entrado em situação de inadimplência severa, caracterizada por atrasos superiores a 90 dias.

Black Friday e 13º salário também podem movimentar a economia

Embora a suspensão das apostas seja apontada como um possível fator de mudança no consumo, outras circunstâncias tradicionais do calendário econômico também podem contribuir para o aquecimento do comércio neste período.

A Federação das Câmaras de Comércio e de Serviços do Rio Grande do Sul (FCCS-RS) projeta que a Black Friday movimente aproximadamente R$ 4 bilhões no comércio gaúcho em 2026, valor semelhante ao estimado no ano passado.

A entidade observa, entretanto, que o consumidor está mais cauteloso na hora de gastar, diante do cenário de endividamento, inflação ainda elevada e juros altos. Os descontos oferecidos durante o período promocional podem estimular as compras, mas não necessariamente representam uma mudança permanente no poder de consumo das famílias.

Outro fator importante é o pagamento do 13º salário. A estimativa apresentada para 2026 é de que o benefício injete aproximadamente R$ 299,1 bilhões na economia brasileira, dos quais R$ 23,7 bilhões devem circular no Rio Grande do Sul.

A chegada desses recursos pode estimular o comércio, permitir a quitação de dívidas e liberar parte da demanda de consumo que ficou represada nos últimos meses.

A própria FCCS-RS pondera que, até o momento, não identificou um aquecimento tão expressivo do comércio que possa ser atribuído diretamente à suspensão das apostas online. A entidade também destaca que a inflação, os juros elevados e a alta do dólar continuam pressionando o orçamento das famílias.

Em Alegrete, impacto ainda precisa ser acompanhado

Diante desse cenário, a realidade de Alegrete acompanha uma questão que ainda está em discussão no setor comercial: até que ponto o dinheiro que antes era destinado às apostas está retornando ao consumo?

Os indicadores nacionais e regionais apontam crescimento nas vendas de supermercados, especialmente na região Sul. Entretanto, no comércio local, a identificação desse comportamento ainda é um desafio.

Sem dados específicos que relacionem os hábitos de apostas dos consumidores ao volume de compras nos estabelecimentos, não é possível atribuir eventuais avanços nas vendas exclusivamente à suspensão das bets.

O que se observa é um conjunto de fatores que pode influenciar a economia neste final de ano. Enquanto a proibição das apostas abre uma nova perspectiva sobre a destinação da renda das famílias, a Black Friday e o pagamento do 13º salário também devem contribuir para movimentar o comércio