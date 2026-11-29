Alegrete deve registrar máxima de 35°C neste domingo (29/11) e na segunda-feira (30/11), e a terça-feira (1º/12) tem aviso do Inmet de tempestade, com risco de chuva forte, ventos de até 100 km/h e queda de granizo. A mudança de tempo vem com pancadas de chuva e trovoadas isoladas na terça e na quarta, e o calor perde força a partir de quinta.

Previsão do Inmet para Alegrete

Dia Tempo Mínima Máxima Umidade Domingo, 29/11 Poucas nuvens 18°C 35°C 20% a 90% Segunda, 30/11 Poucas nuvens de manhã; muitas nuvens à tarde e à noite 19°C 35°C 35% a 90% Terça, 1º/12 Muitas nuvens, pancadas de chuva e trovoadas isoladas 21°C 31°C 60% a 100% Quarta, 2/12 Muitas nuvens, pancadas de chuva e trovoadas isoladas 17°C 30°C 30% a 100% Quinta, 3/12 Poucas nuvens 12°C 27°C 30% a 80%

O vento é fraco no domingo e na segunda, de leste e nordeste. Na quarta, passa a soprar de sul-sudeste, com intensidade moderada, e a madrugada de quinta-feira deve ser a mais fresca da semana, com mínima de 12°C.

Aviso de tempestade para terça-feira

O Inmet mantém dois avisos de tempestade ativos que incluem Alegrete, ambos válidos das 00h às 23h59 de terça-feira (1º/12):

Perigo Potencial: chuva entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, ventos intensos (40 a 60 km/h) e queda de granizo, com baixo risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de galhos de árvores e alagamentos.

Perigo: chuva entre 30 e 60 mm/h ou entre 50 e 100 mm/dia, ventos intensos (60 a 100 km/h) e queda de granizo, com risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores e alagamentos.

Os avisos podem ser atualizados ou cancelados pelo instituto ao longo dos dias. A previsão e os alertas oficiais ficam no portal do Inmet. Em caso de emergência, o telefone da Defesa Civil é 199.

No último fim de semana de novembro, o portal já havia mostrado o tempo firme e quente na cidade, e o alerta de tempestade de 14/11 mostra como os avisos do Inmet costumam variar de um dia para o outro na região.

Fonte: Inmet (previsão para Alegrete e avisos ativos), consultados em 29/11/2026.