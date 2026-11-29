Alegrete deve registrar máxima de 35°C neste domingo (29/11) e na segunda-feira (30/11), e a terça-feira (1º/12) tem aviso do Inmet de tempestade, com risco de chuva forte, ventos de até 100 km/h e queda de granizo. A mudança de tempo vem com pancadas de chuva e trovoadas isoladas na terça e na quarta, e o calor perde força a partir de quinta.
Previsão do Inmet para Alegrete
|Dia
|Tempo
|Mínima
|Máxima
|Umidade
|Domingo, 29/11
|Poucas nuvens
|18°C
|35°C
|20% a 90%
|Segunda, 30/11
|Poucas nuvens de manhã; muitas nuvens à tarde e à noite
|19°C
|35°C
|35% a 90%
|Terça, 1º/12
|Muitas nuvens, pancadas de chuva e trovoadas isoladas
|21°C
|31°C
|60% a 100%
|Quarta, 2/12
|Muitas nuvens, pancadas de chuva e trovoadas isoladas
|17°C
|30°C
|30% a 100%
|Quinta, 3/12
|Poucas nuvens
|12°C
|27°C
|30% a 80%
O vento é fraco no domingo e na segunda, de leste e nordeste. Na quarta, passa a soprar de sul-sudeste, com intensidade moderada, e a madrugada de quinta-feira deve ser a mais fresca da semana, com mínima de 12°C.
Aviso de tempestade para terça-feira
O Inmet mantém dois avisos de tempestade ativos que incluem Alegrete, ambos válidos das 00h às 23h59 de terça-feira (1º/12):
Perigo Potencial: chuva entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, ventos intensos (40 a 60 km/h) e queda de granizo, com baixo risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de galhos de árvores e alagamentos.
Perigo: chuva entre 30 e 60 mm/h ou entre 50 e 100 mm/dia, ventos intensos (60 a 100 km/h) e queda de granizo, com risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores e alagamentos.
Os avisos podem ser atualizados ou cancelados pelo instituto ao longo dos dias. A previsão e os alertas oficiais ficam no portal do Inmet. Em caso de emergência, o telefone da Defesa Civil é 199.
No último fim de semana de novembro, o portal já havia mostrado o tempo firme e quente na cidade, e o alerta de tempestade de 14/11 mostra como os avisos do Inmet costumam variar de um dia para o outro na região.
Fonte: Inmet (previsão para Alegrete e avisos ativos), consultados em 29/11/2026.
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