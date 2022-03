Aposentado que ficou famoso como ‘Terror do INSS’ recebe homenagem do governo federal

O aposentado Andrelino Vieira da Silva, de 121 anos, que ficou famoso como “Terror do INSS” após viralizar na internet com um bolo de aniversário temático, recebeu uma placa com homenagem do governo federal, na quarta-feira (9), em Goiânia.

O ministro do Trabalho e Previdência, Onyx Lorenzoni, produziu uma placa de metal para celebrar os 121 anos de vida do aposentado, um dos mais antigos beneficiários do órgão. A placa chegou na casa dele com a mensagem: “É um grande orgulho ter o senhor como beneficiário do INSS”.

“O senhor não é o terror do INSS. O senhor é uma bênção para o INSS. Desejamos ao senhor Andrelino muitos mais anos de vida”, afirmou Lorenzoni.

Segundo o ministro do Trabalho, a história do aposentado ultrapassa a própria existência da Previdência Social no Brasil.

Aniversário

O aposentado Andrelino reside em Aparecida de Goiânia, na região metropolitana de Goiânia. Nascido em 3 de fevereiro de 1901, foi casado, teve sete filhos – dos quais cinco ainda são vivos – tem 13 netos, 16 bisnetos e um tataraneto.

Em 3 de fevereiro deste ano, ele comemorou 121 anos de vida. Janaína Lemes de Souza, uma das netas do aposentado, encomendou um bolo para a festa com um tema inusitado: “O terror do INSS”.

Segundo Janaína, apesar da idade, o idoso está lúcido e é saudável. Janaina Lemes de Souza explicou que a família vive em casas separadas em um mesmo terreno.

“Ele é lucido, ativo, faz a comidinha dele, cuida das coisinhas dele. Ele leva uma vida normal. Ele adora forró e ia sempre dançar”, contou.

