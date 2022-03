Apresentada frota que vai rodar mais de cinco mil Km por dia no transporte escolar

Antes de colocar os ônibus para rodar os milhares de quilômetros diários, levando os estudantes da granjas e outros locais do interior aos Polos Educacionais, a frota foi apresentada.

A empresa Nogueira que venceu a licitação para 27 linhas de transporte escolar, em Alegrete, apresentou os 29 carros ( com 2 reserva) que serão utilizados para este fim. A outra empresa de Alisson Marchi Rey apresentou sete veículos que vão fazer as demais linhas.

A apresentação da frota contou com a presença do prefeito Marcio Amaral, vice – Jesse Trindade, Secretaria de Educação Angela Viero, de Promoção Social, Iara Caferatti, servidores da Secretaria de Educação e da Segurança e mobilidade urbana.

A frente dos veículos, trabalhadores da Nogueira que vão atuar como motoristas e monitores. Pela primeira vez o serviço de transporte escolar vai contar com monitores, de acordo com Decreto do Transporte Escolar. Esses vão cuidar da segurança dos estudantes, disse Cristiane Cardoso gerente administrativa da Nogueira.

O prefeito Márcio Amaral falou da satisfação do retorno das atividades nos Pólos Educacionais com o transporte escolar. – Os pais vinham nos cobrando e a burocracia a que temos que seguir com a sucessivas licitações fizeram com que isso atrasasse. Nesta quinta-feira começam as aulas para a alegria dos alunos e também nossa, porque temos ciência da importância das atividades, disse o Prefeito.

O trabalho de apresentação da frota foi acompanhado de perto dos empresários João Nogueira e Marinês Nogueira Dias.

Conforme dados da Secretaria de Educação são 9 polos educacionais rurais e serão transportados cerca de 1.500 alunos por dia, incluindo nesse número os que vem estudar o Ensino Médio na cidade e alunos de escolas estaduais que atende na zona rural. No total são rodados diariamente 5.500 kms por dia