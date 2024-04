Sessão solene na Câmara reverencia 30 anos do Centro de Pesquisa de Alegrete

Na noite da última quinta-feira, dia 26, ocorreu a Sessão Solene em homenagem aos 30 anos do Centro de Pesquisa e Documentação de Alegrete, o CEPAL.

O evento, realizado no plenário Gaspar Cardoso Paines da Câmara, foi presidido pelo vereador Bispo Ênio Bastos, vice-presidente da casa legislativa. A solenidade contou com a presença ilustre de diversas autoridades, destacando-se o vice-prefeito municipal Jesse Trindade, representando o executivo local, o vereador proponente da homenagem, Itamar Rodriguez, assim como os vereadores João Monteiro e João Leivas, além de outros representantes da comunidade e autoridades locais. A mesa foi composta por Nelson Assumpção dos Santos, vice-presidente do CEPAL, e Jaqueline Copetti da AMA – Ajuda Maior ao Autismo.

Em seu discurso, o vereador Itamar Rodriguez enfatizou a importância vital do CEPAL para a comunidade alegretense, reconhecendo seu papel fundamental ao longo dos últimos 30 anos. O advogado Dr. Adão Faraco, em sua intervenção, trouxe à tona memórias do início da trajetória do CEPAL, relembrando os desafios enfrentados e as conquistas alcançadas ao longo do tempo. Emocionado, Nelson Assumpção, vice-presidente do CEPAL, compartilhou momentos marcantes da história da instituição, exibindo imagens que retratam sua jornada desde o início até os dias atuais.

Ao longo de quase três décadas, o CEPAL tem sido um símbolo de dedicação e serviço voluntário, atendendo a diversos segmentos da comunidade em áreas culturais e espirituais, com resultados notáveis. Sob a presidência de Gerson Manganelli e vice-presidência de Nelson Assumpção, a organização sem fins lucrativos tem desempenhado um papel vital na vida dos habitantes de Alegrete. O mais recente projeto do CEPAL, o grupo AMA – Ajuda Maior ao Autismo, sediado no Jardim da Paz e instalado no prédio da antiga Estação Férrea, visa fornecer suporte e desenvolver atividades para crianças com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e suas famílias, demonstrando o compromisso contínuo da instituição com a comunidade.

Além disso, o Centro de Pesquisa e Documentação de Alegrete abriga um acervo valioso de livros, documentos e relíquias históricas, cuidadosamente catalogadas pelo presidente da OSC CEPAL, Prof. Danilinho, no antigo Armazém da Viação Férrea. No local, também são realizadas palestras e estudos sobre temas como amor, perdão e espiritualização, demonstrando o compromisso da instituição com a educação e o bem-estar da comunidade. Ao longo dos anos, aproximadamente 100 mil pessoas já passaram pelo CEPAL, que continua a receber gratuitamente o público em geral e escolas mediante reservas, tornando-se um ponto de referência na vida cultural e educacional de Alegrete.

A Câmara Municipal de Alegrete reconhece e valoriza a importância de instituições como o CEPAL, que desempenham um papel fundamental no desenvolvimento e na promoção do bem-estar da comunidade local. Esta sessão solene é uma demonstração do reconhecimento e apreço pelo trabalho incansável realizado pelo CEPAL ao longo de três décadas, e uma celebração dos muitos sucessos alcançados em prol da comunidade alegretense.

Fotos: Eduardo Silveira Fotografia

Texto: Assessoria de Imprensa CMA