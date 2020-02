Arrombadores levam até instrumentos musicais

Jovem de 19 anos tem prejuízo de quase 2 mil reais ao ter o violão furtado.

Ele fez o registro na Delegacia de Polícia de Alegrete e relatou que no último sábado(15), alguém entrou na sua casa pelas aberturas, pois o portão estava chaveado. O ladrão deve ter pulado e invadiu a casa. Do interior furtou o violão, especial, avaliado em mais de R$ 1.700,00. De acordo com a vítima, o instrumento musical é de fabricação Lithier Samuel Carvalho e ficava próximo ao estofado. Até o momento, não há suspeitos.

O furto ocorreu em uma residência localizada na região central.