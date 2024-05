Motorista que causou a morte de Fátima Jussara é preso pela Polícia Civil em Alegrete

A ação policial foi conduzida com base em um mandado de prisão preventiva, emitido pela comarca de Alegrete, e coordenada pelo Delegado Ewerton Melo, juntamente com os policiais do setor de investigação. O indivíduo foi localizado em sua residência, situada na região central da cidade, e encaminhado para exames médicos na Unidade de Pronto Atendimento (UPA), antes de ser encaminhado para o Presídio Estadual de Alegrete.

Inquérito Policial

A Delegacia de Polícia de Alegrete encaminhou ao poder Judiciário, em 25 de março, o inquérito policial relativo ao caso, resultado de uma investigação minuciosa que teve início logo após o acidente. Desde então, os policiais civis empreenderam esforços para identificar o veículo e seu condutor, bem como reunir todas as informações necessárias para esclarecer os detalhes do ocorrido.

No mesmo dia do acidente, o veículo envolvido foi localizado e apreendido, o que permitiu a identificação do motorista responsável pelo atropelamento. Diante da gravidade dos fatos, foi solicitada e deferida a prisão preventiva do autor. Ele foi detido após prestar depoimento na delegacia de polícia em 23 de fevereiro, sendo posteriormente liberado por decisão judicial por meio de um habeas corpus.

Na sequência, durante o processo de atuação, à época, da Delegada Fernanda Mendonça, entendeu-se que havia indícios suficientes da prática de homicídio doloso com dolo eventual, quando o autor assume o risco de matar, entendimento esse que foi adotado desde o pedido de prisão do motorista do veículo. Segundo apurações, além de estar em alta velocidade, o condutor estava sob efeito de bebidas alcoólicas durante a noite e madrugada anteriores ao acidente. Além disso, não prestou socorro à vítima e fugiu do local, abandonando o veículo distante de sua residência.

Com base nas investigações, o autor foi indiciado por três crimes: homicídio doloso qualificado consumado, omissão de socorro em razão de acidente de trânsito e fuga do local do acidente, conforme previsto no Código de Trânsito Brasileiro. O inquérito agora segue para apreciação do Ministério Público.