Brigada Militar prende trio envolvido em furto e receptação de moto em Alegrete

A ação teve início quando uma guarnição da Brigada Militar recebeu informações sobre o furto de uma motocicleta Honda na área central da cidade durante a madrugada.

Após tomar conhecimento do ocorrido, os policiais realizaram diligências e revisaram as imagens do videomonitoramento, onde identificaram o momento em que um indivíduo realizou o furto, utilizando um método de ligação direta na motocicleta. O acusado foi visto deixando o local sem utilizar capacete e seguindo em direção à Zona Leste da cidade.

Devido ao histórico do suspeito em atividades criminosas, os policiais se deslocaram até o bairro Promorar, onde avistaram o indivíduo saindo de uma residência carregando uma roda de moto. Ao ser abordado, ele mostrou-se agressivo e resistiu à abordagem, alegando ter adquirido a roda, mas não soube explicar a procedência. Durante a busca, os policiais encontraram a moto parcialmente desmontada e coberta por uma lona de piscina no pátio.

Após ações adicionais, os policiais localizaram o proprietário da residência, que confirmou ter adquirido a roda depois que um terceiro homem ofereceu para venda. O intermediário foi abordado nas proximidades do local, resultando na identificação dos três envolvidos: o responsável pelo furto, o intermediador da venda e o comprador da roda.

O proprietário da residência também relatou ter sido solicitado para que a moto ficasse em seu pátio. Diante das evidências coletadas, os três envolvidos foram encaminhados à Delegacia de Polícia, onde o delegado Ewerton de Melo determinou a prisão em flagrante. Dois indivíduos foram acusados de receptação e um por furto, conforme estipulado pela Lei. Para o trio, a prisão foi afiançável em um salário mínimo para cada. Se realizado o pagamento, são liberados, caso contrário, encaminhados ao Presídio Estadual de Alegrete.