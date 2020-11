Artista alegretense vai expor mosaicos no Espaço 900, em Porto Alegre

O artista alegretense Guto Vilaverde, vai expor sua conceituada série de mosaicos no Espaço 900, em Porto Alegre.

Ele foi convidado e vai inaugurar a exposição “Pop-Mosaïque”, que ocorre no próximo dia 28 de novembro, na Cidade Baixa.

Denominada “Pop-Mosaïque”, a exposição do mosaicista de Alegrete, Guto Villaverde, será inaugurada no próximo dia 28, às 18h, no Espaço 900, localizado na José do Patrocínio, 900 – Cidade Baixa), na capital do Estado.

Guto Villaverde, é uma referência nacional consolidada na arte do mosaico, arte milenar utilizada por diferentes civilizações, cujos primeiros registros datam de 2.600 A.C.

O artista alegretense começou a quebrar e juntar os primeiros cacos de azulejos no final dos anos 90, na África do Sul, país onde viveu por mais de dez anos.

Na sua trajetória e obra estão versões baseadas em fotos marcantes. Também se especializou em eternizar retratos feitos sob encomenda, além de imagens de personalidades contemporâneas.

Recentemente, Guto Villaverde foi convidado para participar de uma mostra que vai homenagear a atriz Fernanda Montenegro, pelo seu aniversário de 91 anos, no Rio de Janeiro. Várias personalidades brasileiras como Chico Buarque, Jayme Monjardim, Dilma Rousseff e Daniel Alves possuem obras exclusivas do artista.

A exposição Pop-Mosaïque é inspirada na pop art, no cinema e nos ícones culturais e políticos contemporâneos. Também mostra a ligação direta do artista com a cultura francesa e estará disponível no Espaço 900 até o dia 13 de janeiro.

O quê: Exposição Pop-Mosaïque – Guto Villaverde

Quando: Inauguração: 28 de novembro (sábado) – 18h

Visitação: até 13 de janeiro de 2021

Aonde:Local: Espaço 900 (R. José do Patrocínio, 900 – Cidade Baixa, Porto Alegre).

Quanto: Entrada franca

Júlio Cesar Santos Com informações: Luciana Fagundes Foto: acervo do artista