Presidente do Flamengo recorda quando o irmão de Maradona jogou em Alegrete

No dia 31 de agosto do ano de 1980, Hugo Maradona, irmão do craque argentino Diego Armando Maradona, falecido na última quarta-feira (25), esteve em Alegrete.

Reajuste do IPTU, 20,92%, segue índice do IGPM e código tributário de Alegrete

A recordação através do eterno presidente da Escolinha do Flamengo Antônio Fagundes. Toninho visitou a redação do PAT na manhã desta sexta-feira com o registro de uma competição realizada no município.

Hugo Maradona, “Lalo”, como era chamado defendeu o Velez Sarsfield, numa competição realizada no ginásio Hélio Leal do Clube Atlético Sete de Setembro. Na época, o torneio reuniu a categoria 69, num torneio de Baby Fut Argentino, cinco na linha e um no gol. Hugo era meia e herdava habilidades típicas da família. Toninho conta que conheceu Maradona numa competição sul-americana. Quando visitou o vestiário do Boca Juniors encontrou o craque.

“Cama” perigosa expõe homem a risco de morte

Pela amizade com Don Ramon, amigo íntimo do presidente rubronegro, Toninho falou que a morte de Diego Maradona abalou a todos. “Ramon, era muito amigo dele, sentiu muito a notícia”, comentou o alegretense. O presidente do Flamengo enviou votos de pesar ao clube Boca Juniors e ao amigo Don Ramon.

Júlio Cesar Santos Fotos: reprodução e PAT