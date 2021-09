Assalto ao Banco da Espanha (Way Down / The Vault): novo filme com o ator de The Doctor é a cara de “La Casa de Papel”

Não é novidade que a série queridinha “La Casa de Papel” faz sucesso desde a sua estreia em 2017. Assim como na série, o filme conta a história de Thom (Freddie Highmore), um estudante de engenharia da Universidade de Cambridge que é muito cobiçado pelas organizações. Thom recebe diariamente diversas propostas de emprego com salários altos e vários “bônus”, porém os frutos dessa carreira não são o que o estudante deseja para o seu futuro.

Thom, cansado de receber propostas de trabalhos que não interessam a ele, e motivado com o fato de um tesouro lendário ficar guardado no banco por apenas 10 dias, decide desafiar o sistema de segurança e participar de um assalto ao banco. Como a instituição é antiga, existe há mais de 100 anos, ela não tem plantas disponíveis e, além disso, conta com um sistema de segurança impressionante: um rio subterrâneo que inunda a sala do cofre quando as paredes são penetradas. A equipe tem apenas 105 minutos para realizar o assalto, aproveitando o momento que os seguranças estão completamente distraídos com a final da Copa do Mundo de 2010.

As semelhanças entre as duas obras não acaba por aí:PROFESSOR E WALTER: As duas contam com um personagem responsável por recrutar pessoas com habilidades únicas, que é o cérebro responsável por planejar.

A DISTRAÇÃO INFALÍVEL: Em “La Casa de Papel” foi usado como distração uma chuva de dinheiro por Madrid. Já em “Assalto à Casa Forte” a distração foi o jogo de futebol em que a Espanha e Holanda disputavam para ganhar a tão esperada Copa do mundo, e como todos gostam de futebol, não desgrudavam os olhinhos e ouvidos do jogo, dando a oportunidade para começar a executar o plano.

A ARMADILHA NO COFRE: Como se trata do mesmo banco, os dois têm a armadilha da água, que inunda o lugar todo a qualquer sinal de invasão. Na série o cofre começou a inundar assim que os personagens abriram o cofre, já no filme, uma leve diferença do peso exercido em cima de uma balança já foi o suficiente para a água começar a tomar conta.

Por: Geovanna Valério Lipa