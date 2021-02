Associação de Catadores de Alegrete recebe R$ 15 mil reais do Sicredi

Compartilhe















Com o objetivo de promover melhorias na coleta seletiva do lixo reciclável de Alegrete e ajudar na geração de renda dos catadores da associação.

A Sicredi Pampa Gaúcho, por meio do Valor “S”, aportou recursos financeiros para a execução do projeto Recicla Alegrete, da Associação de Catadores de materiais recicláveis Tiarajú. O projeto tem como objetivo adquirir motociclos de reciclagem com carreta para coleta seletiva do lixo reciclável e visa contribuir no trabalho dos catadores da associação, aumentando o material coletado e por consequência a renda familiar dos catadores. Este projeto também beneficia a cidade de Alegrete, uma vez que propõe melhorias na coleta seletiva do município.

Além disso, os motociclos vão possibilitar que os catadores consigam abranger o maior número de bairros da cidade, em um menor tempo e com mais agilidade. Esse projeto propõe uma modernização no sistema de recolhimento do lixo reciclável e, consequentemente, contribuirá com o meio ambiente e a renda familiar dos catadores da Associação Tiarajú.

Sobre o Valor “S”

O Valor “S” é um programa da Sicredi Pampa Gaúcho que já disponibilizou mais de R$1,3 milhão para 111 projetos. Criado em 2018, tem como objetivo alavancar projetos que fomentam o empreendedorismo e auxiliam no desenvolvimento sustentável das entidades. Os recursos aportados no “Valor S”, são uma combinação do incremento dos depósitos na cooperativa e a geração de resultado. São destinados 1% deste incremento, nas captações de poupança, previdência, LCA , fundos de investimentos e conta corrente, e tem como teto máximo, o valor de 2% do resultado da cooperativa.

Sendo assim, quanto mais os associados investem na Cooperativa, maior será o retorno para as cidades de atuação: Manoel Viana, Quaraí, Alegrete, Rosário do Sul, São Gabriel, Cacequi, Santana do Livramento, Itaqui, Uruguaiana e Maçambará.