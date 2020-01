Associação dos Arrozeiros pressiona o DAER para recuperação de madeiramento da ponte do Capivari

A presidente da Associação dos Arrozeiros de Alegrete, Fátima Marchezan, esteve em audiência no DAER, em Porto Alegre, tratando da recuperação da ponte de ferro no Capivari.

A reunião foi agendada pelo deputado Turra e foi informado de que assim que abrir o orçamento do Estado, neste mês de janeiro, será liberado o valor para compra do madeiramento da ponte. Ela tratou com diretor de obra do DAER, Luciano Faustino.

O trabalho está previsto para iniciar no próximo mês de fevereiro, de acordo com Fátima Marchezan.

Essa ponte dá acesso a várias localidades do interior de Alegrete e parte do madeiramento está avariado, sendo um perigo a veículos mais pesados passarem pelo local.

